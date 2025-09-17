PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht in Parkhaus

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag (16.09.2025) zwischen 12.00 Uhr und 17.00 Uhr in Ludwigsburg. Der Unbekannte beschädigte in diesem Zeitraum einen in einem Parkhaus eines Einkaufszentrums in der Wilhelmstraße geparkten Mercedes, ehe er davonfuhr, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Ludwigsburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

