Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Sindelfingen: Unfallflucht auf Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter mutmaßlicher Lkw-Lenker beschädigte am Dienstag (16.09.2025) zwischen 10.40 Uhr und 10.50 Uhr einen auf der Park- und Rastanlage Sindelfinger Wald an der Bundesautobahn 8 geparkten Lkw mit Anhänger. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von mindestens 500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

