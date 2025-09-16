PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Zigarettenautomat aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich im Verlauf der letzten Tage brachen noch unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Bahnhofstraße in Weil der Stadt auf. Ein Zeuge bemerkte am Montag (15.09.2025) gegen 19:00 Uhr den aufgebrochenen Zigarettenautomaten am Bahnhofsgebäude und meldete ihn der Polizei. Die Unbekannten entwendeten mehrere Zigarettenpackungen und eine Geldkassette. Der Wert des Diebesgutes und die Sachschadenshöhe sind noch unbekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Weil der Stadt unter Tel. 07033 5277-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 13:27

    POL-LB: Sindelfingen: Einbrüche in Gartenhäuser - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Sindelfingen ermittelt derzeit gegen einen noch unbekannten Täter, der am vergangenen Wochenende (13.09.2025 bis 15.09.2025) in mindestens vier Gartenhäuser in einer Kleingartenanlage in der Rudolf-Harbig-Straße in Sindelfingen eingebrochen ist. Den bisherigen Ermittlungen zufolge konsumierte der Unbekannte dort lagernde Speisen ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 11:43

    POL-LB: Ludwigsburg: 28-Jähriger von mehreren Männern attackiert

    Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Ludwigsburg ermittelt derzeit wegen gefährlicher Körperverletzung gegen mehrere noch unbekannte Männer, die am Montag (15.09.2025), gegen 19.45 Uhr einen 28-Jährigen in der Arsenalstraße attackierten. Der 28-Jährige hielt sich vor einem Imbiss auf, als er unvermittelt von vier Männern angegriffen und ins Gesicht geschlagen wurde. Als er am Boden lag, sollen die Täter auf den ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 09:53

    POL-LB: Hessigheim: Schmalspurtraktor bei Verkehrsunfall auf die Seite gekippt

    Ludwigsburg (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit rund 1.000 Euro Sachschaden kam es am Montag (15.09.2025) gegen 08:00 Uhr auf der Ottmarsheimer Straße in Hessigheim. Ein 79-jähriger Lenker eines Schmalspurtraktor-Gespanns befuhr die Ottmarsheimer Straße ortsauswärts in Richtung Ottmarsheim. Aufgrund eines am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren