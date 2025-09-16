Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Zigarettenautomat aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich im Verlauf der letzten Tage brachen noch unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Bahnhofstraße in Weil der Stadt auf. Ein Zeuge bemerkte am Montag (15.09.2025) gegen 19:00 Uhr den aufgebrochenen Zigarettenautomaten am Bahnhofsgebäude und meldete ihn der Polizei. Die Unbekannten entwendeten mehrere Zigarettenpackungen und eine Geldkassette. Der Wert des Diebesgutes und die Sachschadenshöhe sind noch unbekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Weil der Stadt unter Tel. 07033 5277-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

