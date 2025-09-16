PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Einbrüche in Gartenhäuser - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Sindelfingen ermittelt derzeit gegen einen noch unbekannten Täter, der am vergangenen Wochenende (13.09.2025 bis 15.09.2025) in mindestens vier Gartenhäuser in einer Kleingartenanlage in der Rudolf-Harbig-Straße in Sindelfingen eingebrochen ist. Den bisherigen Ermittlungen zufolge konsumierte der Unbekannte dort lagernde Speisen und Getränke und nächtigte mutmaßlich in einer der Hütten. Neben den Lebensmitteln entwendete der Unbekannte eine kleine zweistellige Bargeldsumme. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf rund 400 Euro geschätzt. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Sindelfingen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 11:43

    POL-LB: Ludwigsburg: 28-Jähriger von mehreren Männern attackiert

    Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Ludwigsburg ermittelt derzeit wegen gefährlicher Körperverletzung gegen mehrere noch unbekannte Männer, die am Montag (15.09.2025), gegen 19.45 Uhr einen 28-Jährigen in der Arsenalstraße attackierten. Der 28-Jährige hielt sich vor einem Imbiss auf, als er unvermittelt von vier Männern angegriffen und ins Gesicht geschlagen wurde. Als er am Boden lag, sollen die Täter auf den ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 09:53

    POL-LB: Hessigheim: Schmalspurtraktor bei Verkehrsunfall auf die Seite gekippt

    Ludwigsburg (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit rund 1.000 Euro Sachschaden kam es am Montag (15.09.2025) gegen 08:00 Uhr auf der Ottmarsheimer Straße in Hessigheim. Ein 79-jähriger Lenker eines Schmalspurtraktor-Gespanns befuhr die Ottmarsheimer Straße ortsauswärts in Richtung Ottmarsheim. Aufgrund eines am ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 09:52

    POL-LB: Pleidelsheim: Verkehrsunfall auf Landesstraße 1125

    Ludwigsburg (ots) - Zwei leichtverletzte Personen, zwei beschädigte Fahrzeuge und ein anschließender Fahrzeugbrand eines unfallbeteiligten Fahrzeuges sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag (15.09.2025) gegen 15:20 Uhr auf der Landesstraße 1125 bei Pleidelsheim ereignete. Ein 29-jähriger Kleintransporter-Fahrer war auf der Landesstraße 1125 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren