Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Einbrüche in Gartenhäuser - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Sindelfingen ermittelt derzeit gegen einen noch unbekannten Täter, der am vergangenen Wochenende (13.09.2025 bis 15.09.2025) in mindestens vier Gartenhäuser in einer Kleingartenanlage in der Rudolf-Harbig-Straße in Sindelfingen eingebrochen ist. Den bisherigen Ermittlungen zufolge konsumierte der Unbekannte dort lagernde Speisen und Getränke und nächtigte mutmaßlich in einer der Hütten. Neben den Lebensmitteln entwendete der Unbekannte eine kleine zweistellige Bargeldsumme. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf rund 400 Euro geschätzt. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Sindelfingen in Verbindung zu setzen.

