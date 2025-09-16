Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pleidelsheim: Verkehrsunfall auf Landesstraße 1125

Ludwigsburg (ots)

Zwei leichtverletzte Personen, zwei beschädigte Fahrzeuge und ein anschließender Fahrzeugbrand eines unfallbeteiligten Fahrzeuges sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag (15.09.2025) gegen 15:20 Uhr auf der Landesstraße 1125 bei Pleidelsheim ereignete. Ein 29-jähriger Kleintransporter-Fahrer war auf der Landesstraße 1125 (Marbacher Straße) von Murr kommend in Richtung Pleidelsheim unterwegs. Kurz vor der Autobahnanschlussstelle Pleidelsheim stockte der Verkehr und ein 31-jähriger Mazda-Lenker musste sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte der darauffolgende Transporter-Lenker mutmaßlich zu spät und fuhr dem Mazda auf. Durch die Kollision erlitten der 31-Jährige und dessen 25-jähriger Mitfahrer im Mazda leichte Verletzungen. Aus noch unbekannter Ursache geriet anschließend der Transporter in Brand, alarmierte Wehrkräfte der Feuerwehr konnten das Fahrzeug rasch löschen. Durch den Brand wurden ein angrenzendes Flurstück und ein Verkehrsschild beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

