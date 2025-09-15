Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Hund beißt erst anderen Hund und dann ein Kind - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Leicht verletzt wurden ein zehn Jahre altes Mädchen und ein junger Zwergpudel am Sonntag (14.09.2025) in Bietigheim-Bissingen. Das Mädchen war gegen 18:00 Uhr zusammen mit zwei weiteren neun- und zehnjährigen Kindern und dem angeleinten Hund auf dem Gehweg des Birkenwegs unterwegs, als ihnen ein noch unbekannter Mann mit einem schwarzen, nicht angeleinten Hund aus Richtung Entenäcker entgegenkam. Der schwarze Hund, der einem Pittbull ähnlich gesehen haben und ein silbernes Kettenhalsband getragen haben soll, beschnüffelte den Zwergpudel zunächst und verbiss sich anschließend in das Jungtier. Die Zehnjährige versuchte, den Zwergpudel von dem anderen Hund wegzuziehen. Hierbei biss der schwarze Hund das Mädchen, das leichte Verletzungen erlitt. Letztlich sei es dem unbekannten Mann erst durch Gewalt gelungen, den beißenden Hund von dem Zwergpudel zu trennen. Anschließend lief der Unbekannte mit dem Hund in Richtung Ulmenweg davon. Der Mann soll etwa 40 bis 50 Jahre alt gewesen sein. Er soll eine schlanke Figur und kurze graue Haare gehabt haben. Die Polizeihundeführer des Polizeipräsidiums Ludwigsburg haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-9 oder per E-Mail an ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de zu melden.

