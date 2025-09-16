PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hessigheim: Schmalspurtraktor bei Verkehrsunfall auf die Seite gekippt

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit rund 1.000 Euro Sachschaden kam es am Montag (15.09.2025) gegen 08:00 Uhr auf der Ottmarsheimer Straße in Hessigheim. Ein 79-jähriger Lenker eines Schmalspurtraktor-Gespanns befuhr die Ottmarsheimer Straße ortsauswärts in Richtung Ottmarsheim. Aufgrund eines am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugs, wollte der Lenker des Gespanns an diesem auf der Gegenfahrspur vorbeifahren. Hierbei erkannte der 79-Jährige mutmaßlich den entgegenkommenden Verkehr zu spät und lenke stark ein. Durch das Fahrmanöver kippte sein Fahrzeug auf die linke Seite und die Verglasung seiner Fahrerkabine zerbrach. Durch den Verkehrsunfall erlitt der 79-Jährige leichte Verletzungen. Einsatzkräfte der alarmierten Feuerwehr konnte das Fahrzeug wieder aufrichten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 09:52

    POL-LB: Pleidelsheim: Verkehrsunfall auf Landesstraße 1125

    Ludwigsburg (ots) - Zwei leichtverletzte Personen, zwei beschädigte Fahrzeuge und ein anschließender Fahrzeugbrand eines unfallbeteiligten Fahrzeuges sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag (15.09.2025) gegen 15:20 Uhr auf der Landesstraße 1125 bei Pleidelsheim ereignete. Ein 29-jähriger Kleintransporter-Fahrer war auf der Landesstraße 1125 ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 15:25

    POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Hund beißt erst anderen Hund und dann ein Kind - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Leicht verletzt wurden ein zehn Jahre altes Mädchen und ein junger Zwergpudel am Sonntag (14.09.2025) in Bietigheim-Bissingen. Das Mädchen war gegen 18:00 Uhr zusammen mit zwei weiteren neun- und zehnjährigen Kindern und dem angeleinten Hund auf dem Gehweg des Birkenwegs unterwegs, als ihnen ein noch unbekannter Mann mit einem schwarzen, nicht ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 14:15

    POL-LB: Mundelsheim: Betrüger täuscht Notlage vor - Zeugen und mögliche Geschädigte gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Mit einem mutmaßlichen Betrüger bekam es am Samstag (13.09.2025) gegen 09:00 Uhr eine 30-jährige Pkw-Lenkerin auf der Landesstraße 1115 (L 1115) bei Mundelsheim zu tun. Die 30-Jährige war auf der L 1115 von Kirchheim am Neckar in Richtung Großbottwar unterwegs, als der Unbekannte sie durch kräftiges Winken zum Anhalten in einer Nothaltebucht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren