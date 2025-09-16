Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hessigheim: Schmalspurtraktor bei Verkehrsunfall auf die Seite gekippt

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit rund 1.000 Euro Sachschaden kam es am Montag (15.09.2025) gegen 08:00 Uhr auf der Ottmarsheimer Straße in Hessigheim. Ein 79-jähriger Lenker eines Schmalspurtraktor-Gespanns befuhr die Ottmarsheimer Straße ortsauswärts in Richtung Ottmarsheim. Aufgrund eines am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugs, wollte der Lenker des Gespanns an diesem auf der Gegenfahrspur vorbeifahren. Hierbei erkannte der 79-Jährige mutmaßlich den entgegenkommenden Verkehr zu spät und lenke stark ein. Durch das Fahrmanöver kippte sein Fahrzeug auf die linke Seite und die Verglasung seiner Fahrerkabine zerbrach. Durch den Verkehrsunfall erlitt der 79-Jährige leichte Verletzungen. Einsatzkräfte der alarmierten Feuerwehr konnte das Fahrzeug wieder aufrichten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell