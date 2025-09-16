Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 28-Jähriger von mehreren Männern attackiert

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg ermittelt derzeit wegen gefährlicher Körperverletzung gegen mehrere noch unbekannte Männer, die am Montag (15.09.2025), gegen 19.45 Uhr einen 28-Jährigen in der Arsenalstraße attackierten.

Der 28-Jährige hielt sich vor einem Imbiss auf, als er unvermittelt von vier Männern angegriffen und ins Gesicht geschlagen wurde. Als er am Boden lag, sollen die Täter auf den Mann eingetreten haben, ehe sie die Flucht ergriffen.

Der Rettungsdienst brachte den leicht Verletzten zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge könnte der Grund der Auseinandersetzung in einer Vorgeschichte zwischen dem Geschädigten und den Tätern zu finden sein, unter denen sich auch ein Verwandter des 28-Jährigen befinden soll.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Ludwigsburg die Tel. 07141 18-5353 sowie die E-Mail-Adresse ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

