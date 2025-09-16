Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Polizeipräsidium Ludwigsburg: Informationsveranstaltung "Sicher zur Schule" im Blühenden Barock

Ludwigsburg (ots)

Bereits zum zehnten Mal findet in diesem Jahr am 20. und 21. September 2025 die Veranstaltung "Sicher zur Schule" des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Kooperation mit der Kürbisausstellung im Blühenden Barock Ludwigsburg statt.

Für zwei Tage wird der Südgarten des Blühenden Barock zu einem interaktiven Lernort, an dem Kinder und Eltern gemeinsam die Grundlagen für einen sicheren Weg zur Schule erlernen können. Mit Hilfe von zahlreichen Partnerorganisationen bietet das Polizeipräsidium Ludwigsburg eine Vielzahl von Stationen und Aktivitäten, die Spaß und Bildung miteinander verbinden. Ob bei der Erkundung von Verkehrssicherheitsthemen, beim Ausprobieren von Fahrradhelmen oder bei der Teilnahme an interaktiven Spielen - hier gibt es für alle etwas zu entdecken.

Zusätzlich winken bei einem Gewinnspiel attraktive Preise, wie zum Beispiel ein Hubschrauberflug oder ein Erlebnistag beim Polizeipräsidium Ludwigsburg. Über 500 Kinder haben sich im letzten Jahr beteiligt und wir erwarten auch in diesem Jahr eine große Teilnahme.

VERANSTALTUNG | SICHER ZUR SCHULE

Samstag, 20. und Sonntag, 21. September 2025 von 10 bis 16 Uhr im Südgarten des Blühenden Barock Ludwigsburg. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

