Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Auffahrunfall führt zu Sperrung der B 27

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagmorgen (16.09.2025) ereignete sich kurz vor 10.00 Uhr ein Auffahrunfall auf der Bundesstraße 27 in Fahrtrichtung Bietigheim-Bissingen. Ein 79 Jahre alter Opel-Fahrer musste vermutlich auf Höhe eines Fußgängerüberwegs an einer rot zeigenden Ampel halten. Ein von hinten heranfahrender 59 Jahre alter Mercedes-Lenker übersah dies mutmaßlich und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel nach links abgewiesen und stieß gegen die Ampelanlage. Der 79 Jahre alte Mann wurde leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Während der Einsatzmaßnahmen vor Ort war die B 27 in Fahrtrichtung Bietigheim-Bissingen für die Dauer von rund 20 Minuten gesperrt. In Fahrtrichtung Ludwigsburg war während der Einsatzmaßnahmen nur eine Spur befahrbar. Nachdem dann zunächst eine Spur in Richtung Bietigheim-Bissigen wieder frei gegeben werden konnte, waren gegen 11.50 Uhr alle Maßnahmen vor Ort beendet und der Verkehr konnte wieder fließen. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf rund 33.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

