Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Zeugen nach Fahrzeugbrand gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Feuerwehr rückte am Dienstag (16.09.2025) in die Weissacher Straße in Ditzingen-Heimerdingen aus, nachdem dort gegen 19.00 Uhr ein brennender Mercedes gemeldet worden war. Anwohner hatten beim Eintreffen der Feuerwehr bereits mit ersten Löschmaßnahmen begonnen, sodass die Flammen zügig unter Kontrolle gebracht werden konnten. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Personen in dem Pkw. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 6.000 Euro belaufen.

Wie es zu dem Ausbruch des Feuers kommen konnten, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, die die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg aufgenommen hat. Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen dort die Tel. 0800 1100225 sowie die E-Mail-Adresse hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell