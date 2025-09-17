PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Zeugen nach Fahrzeugbrand gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Feuerwehr rückte am Dienstag (16.09.2025) in die Weissacher Straße in Ditzingen-Heimerdingen aus, nachdem dort gegen 19.00 Uhr ein brennender Mercedes gemeldet worden war. Anwohner hatten beim Eintreffen der Feuerwehr bereits mit ersten Löschmaßnahmen begonnen, sodass die Flammen zügig unter Kontrolle gebracht werden konnten. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Personen in dem Pkw. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 6.000 Euro belaufen.

Wie es zu dem Ausbruch des Feuers kommen konnten, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, die die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg aufgenommen hat. Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen dort die Tel. 0800 1100225 sowie die E-Mail-Adresse hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 09:54

    POL-LB: BAB 8/Sindelfingen: Unfallflucht auf Parkplatz

    Ludwigsburg (ots) - Ein noch unbekannter mutmaßlicher Lkw-Lenker beschädigte am Dienstag (16.09.2025) zwischen 10.40 Uhr und 10.50 Uhr einen auf der Park- und Rastanlage Sindelfinger Wald an der Bundesautobahn 8 geparkten Lkw mit Anhänger. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von mindestens 500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 14:42

    POL-LB: Ludwigsburg: Auffahrunfall führt zu Sperrung der B 27

    Ludwigsburg (ots) - Am Dienstagmorgen (16.09.2025) ereignete sich kurz vor 10.00 Uhr ein Auffahrunfall auf der Bundesstraße 27 in Fahrtrichtung Bietigheim-Bissingen. Ein 79 Jahre alter Opel-Fahrer musste vermutlich auf Höhe eines Fußgängerüberwegs an einer rot zeigenden Ampel halten. Ein von hinten heranfahrender 59 Jahre alter Mercedes-Lenker übersah dies mutmaßlich und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren