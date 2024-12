Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall in Rheden

Gronau (Leine) mit zwei verletzten Personen -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

(schü)Ein 24-jähriger Hildesheimer befuhr am 02.12.2024 gegen 16:30 Uhr mit seinem Pkw Volkswagen die L 480 aus Gronau (Leine) in Richtung Rheden. Am Ortseingang in Rheden kam der Verkehr vor dem Hildesheimer verkehrsbedingt zum Stehen. Dies erkannte der Hildesheimer zu spät und wich mit seinem Pkw nach rechts auf die Gegenfahrbahn aus. Dort kollidierte der Pkw des Hildesheimers mit dem entgegenkommenden Pkw Volkswagen einer 62-jährigen Gronauerin. Beide beteiligten Personen wurden bei dem Verkehrsunfall leichtverletzt. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93380) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell