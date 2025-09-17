Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Rund 2.000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker touchierte am Dienstag (16.09.2025) zwischen 19:00 Uhr und 19:30 Uhr mutmaßlich beim Rangieren auf einem Kundenparkplatz eines Discounters in der Otto-Lilienthal-Straße in Böblingen einen geparkten Citroen. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen werden geben, sich unter Tel. 07031 13-2500 oder per Mail unter boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell