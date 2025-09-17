Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt

Heimsheim (Lkr. Enzkreis): Heizöl in Kanalisation gekippt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt derzeit wegen Unerlaubtem Umgang mit Abfällen, nachdem bislang noch unbekannte Täter zwischen Freitag (12.09.2025) 08:00 Uhr und Samstag (13.09.2025) 08:00 Uhr im Bereich Weil der Stadt und Heimsheim rund 100 bis 200 Liter Heizöl mutmaßlich in die Kanalisation gekippt haben.

Im Zulauf der Kläranlage Weil der Stadt-Hausen fiel zunächst an der Wasseroberfläche das absetzende Öl auf, weshalb dieses sofort im Vorlauf der Kläranlage gesammelt und durch eine Fachfirma abgesaugt werden musste. Nur durch die schnellen Maßnahmen konnte eine Verunreinigung weiterer Gewässer sowie des Flusses Würm verhindert werden. Hierdurch entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Das Einzugsgebiet der Kläranlage umfasst die Ortschaften Weil der Stadt-Merklingen, -Münklingen, -Hausen sowie Heimsheim (Enzkreis).

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Verursachern geben können und bittet diese, sich unter Tel. 07031 13-2650 oder per E-Mail unter ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de zu melden.

