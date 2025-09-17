Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weissach: Einbrecher im Vogelsangweg unterwegs - E-Bikes entwendet

Ludwigsburg (ots)

Zwei E-Bikes der Marken KTM und Cube im Gesamtwert von rund 10.000 Euro sind die Beute eines noch unbekannten Täters, der in der Nacht zum Dienstag (16.09.2025) gegen 03:00 Uhr im Vogelsangweg in Weissach unterwegs war. Der Einbrecher verschaffte sich auf noch unbekannte Weise Zutritt zu einer Garage eines Wohnhauses und entwendete aus dem Inneren die beiden E-Bikes. Ein möglicher Sachschaden an dem Garagentor kann noch nicht beziffert werden. Gemäß den ersten Ermittlungen versuchte der Unbekannte zuvor, eine Kellertür an einem weiteren Haus im Vogelsangweg zu öffnen, was ihm jedoch misslang. Hierbei entstand an der Türklinke ein Sachschaden in noch unbekannter Schadenshöhe. Weiterhin lief die unbekannte männliche Person noch über mehrere Grundstücke in der Straße. Der Unbekannte soll etwa 20 bis 25 Jahre alt gewesen sein und einen Schnauzbart getragen haben. Er soll eine schwarze Jogginghose mit Reflektoren, einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Basecap sowie eine blaue Windjacke mit Reflektoren getragen haben. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sowie mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Rutesheim unter Tel. 07152 99910-0 oder per E-Mail an leonbeg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

