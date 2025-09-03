PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Vorsicht vor Betrügern!

Ludwigshafen (ots)

Ein 57-Jähriger zahlte insgesamt 12.000 Euro in Bit-Coins für den Transport von Traktoren nach Mexiko an eine Unbekannte, welche er zuvor auf einer Internetseite kennenglernt hatte. Zuvor hatten sie sich mehrfach getroffen. Nach der Überweisung forderte die Unbekannte mehr Geld, worauf der 57-Jährige jedoch nicht einging. Das Geld bräuchte die Unbekannte, um den Zoll zu bezahlen.

Obwohl schon viele Bürgerinnen und Bürger sensibilisiert sind, gelingt es den trickreichen Betrügern in Einzelfällen immer wieder, hohe Geldsummen oder Wertgegenstände zu erlangen. Auch Internetbekanntschaften werden häufig von Betrügern genutzt, um das Vertrauen ihrer Opfer zu gewinnen. Beachten Sie folgende Tipps ihrer Polizei, um sich vor Betrug zu schützen:

   - Wer online neue Bekanntschaften schließt, sollte unbedingt 
     wachsam bleiben.
   - Seien Sie vor allem misstrauisch, wenn der Chat-Partner vorgibt,
     in Not zu sein und "dringend Geld" zu benötigen.
   - Wir raten dringend zur Vorsicht bei Bekanntschaften, die nach 
     Geld fragen!

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema - auch hilfreiche Tipps, woran Sie die Betrüger erkennen und wie Sie sich schützen können: https://s.rlp.de/TjPh0

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Darija Jung
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz

