Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Trickdiebstahl - Geschädigte und Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (02.09.2025, gegen 10:15 Uhr), wurde eine Seniorin von zwei unbekannten Frauen in der Königsbacher Straße (nahe Friedelsheimer Straße) angesprochen. Die Frauen nutzten die Ablenkung und griffen in den Rolllator, mutmaßlich um Wertgegenstände entwenden zu können. Zwei Zeugen beobachteten dies und sprachen die zwei Frauen an, welche anschließend in Richtung Friedelsheimer Straße und Leiningerstraße flohen. Die Seniorin versicherte den Zeugen, dass nichts gestohlen wurde und ging weg.

Eine Frau wird als circa 30-40 Jahre alt, mit blonden langen Haaren und korpulent beschrieben. Sie trug ein buntes Kleid. Die zweite Frau wird als circa 18-25 Jahre alt mit langem dunklem Haar beschrieben. Sie trug blaue Kleidung. Laut Zeugen war die Seniorin circa 70-80 Jahre alt und trug eine hellere Jacke und eine Brille.

Die beschriebene Seniorin und weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Darija Jung
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

