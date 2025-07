Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach einem räuberischen Diebstahl hat die Bundespolizei einen Tatverdächtigen durch Videoauswertung ermittelt.

Dortmund (ots)

Am 7. Juli informierte der Mitarbeiter eines Geschäfts im Dortmunder Hauptbahnhof die Bundespolizei über einen kurz zuvor erfolgten räuberischen Diebstahl. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Auf der Videoaufzeichnung des Hauptbahnhofs konnten die Polizisten einen der beiden Tatverdächtigen zweifelsfrei identifizieren.

Gegen 13:00 Uhr meldete ein 63-jähriger Zeuge telefonisch, dass kurz zuvor zwei Männer in die Filiale gekommen seien, gezielt zu einem Kühlschrank gingen, 19 Bierdosen entnahmen und diese in eine mitgeführte Tüte steckten. Anschließend verließen beide das Geschäft. Der deutsche Staatsangehörige versuchte, die beiden am Verlassen zu hindern, indem er sie an den Armen festhielt. Die Tatverdächtigen lösten sich jedoch aus dem Griff, schubsten den Dortmunder zu Boden und flüchteten in unterschiedliche Richtungen. Dabei ließen sie die Tüte mit den Bierdosen fallen. Eine Nahbereichsfahndung der eingesetzten Streifen blieb ohne Erfolg. Jedoch gelang es den Beamten, auf der Grundlage der Aufnahmen der Überwachungsanlage einen der Beschuldigten zweifelsfrei zu identifizieren. Der 31-jährige Litauer ist den Beamten bereits aus vorausgegangenen Einsätzen bekannt.

Die Bundespolizisten sicherten das Videomaterial und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Wohnungslosen und einen unbekannten Tatverdächtigen wegen Körperverletzung und räuberischen Diebstahls ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell