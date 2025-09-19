POL-LB: Ludwigsburg-Pflugfelden: Einbruch in Berufsschulzentrum

Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich beim Rangieren touchierte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch (17.09.2025) zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr einen in einem Parkhaus in der Höfinger Straße in Ditzingen geparkten Opel. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Das Polizeirevier Ditzingen bittet Zeugen, sich unter Tel. 07156 4352-0 oder per ...

