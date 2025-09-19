POL-LB: Ludwigsburg-Pflugfelden: Einbruch in Berufsschulzentrum
Ludwigsburg (ots)
Noch unbekannte Personen drangen zwischen Mittwoch, 17.09.2025, 15:00 Uhr und Donnerstag, 18.09.2025, 06:00 Uhr in das Gebäude der Mensa des Berufsschulzentrums im Römerhügelweg in Ludwigsburg ein. Aus dem dortigen Verkaufskiosk entwendeten die Unbekannten verschiedene Süßigkeiten sowie zwei Tabletcomputer (Tablets). Der Wert des Diebesguts ist noch nicht abschließend bekannt. Sachdienliche Hinweise werden beim Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.
