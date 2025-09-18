POL-LB: Ditzingen: Zeugen zu Unfallflucht in Parkhaus gesucht

Ludwigsburg (ots) - Zwei E-Bikes der Marken KTM und Cube im Gesamtwert von rund 10.000 Euro sind die Beute eines noch unbekannten Täters, der in der Nacht zum Dienstag (16.09.2025) gegen 03:00 Uhr im Vogelsangweg in Weissach unterwegs war. Der Einbrecher verschaffte sich auf noch unbekannte Weise Zutritt zu einer Garage eines Wohnhauses und entwendete aus dem Inneren ...

mehr