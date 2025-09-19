Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 16-Jähriger bei Verkehrsunfall in der Freiburger Allee schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Der 16-jährige Fahrer eines e-Scooters wurde am Donnerstag (18.09.2025) mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er sich bei einem Verkehrsunfall in der Freiburger Allee in Böblingen schwere Verletzungen zugezogen hatte. Der Jugendliche war dort gegen 14:45 Uhr auf dem e-Scooter in Richtung des Kreisverkehrs Keltenburgstraße / Hornberger Straße unterwegs. Ein 78-Jähriger stand mit seinem Skoda in einer Parkbucht am rechten Fahrbahnrand und fuhr an, um zu wenden und auf der Freiburger Allee in Richtung Schönbuchstraße weiterzufahren. Dabei übersah er den von hinten kommenden 16-jährigen Scooter-Fahrer. Der 16-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, prallte gegen die linke Fahrzeugseite des Skoda und schlug mit dem Kopf gegen die Seitenscheibe des Pkw. Der 78-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

