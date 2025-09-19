PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Auseinandersetzung auf dem Solitudeplatz - Polizeihund beißt 34-Jährigen

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Streifenwagenbesatzungen rückten am Donnerstag (18.09.2025) gegen 15:00 Uhr zum Solitudeplatz in Ludwigsburg aus, nachdem Zeugen eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gemeldet hatten. Am Einsatzort konnten die Streifenwagenbesatzungen zwei 34 und 33 Jahre alte Männer antreffen, die blutende Verletzungen aufwiesen. Bei der Auseinandersetzung zwischen den beiden kamen den ersten Ermittlungen zufolge mutmaßlich auch Glasflaschen zum Einsatz. Der 34-Jährige beleidigte und bedrohte im Anschluss die Einsatzkräfte und wollte vom Solitudeplatz weglaufen. Daraufhin kam ein Polizeihund zum Einsatz und fügte dem 34-Jährigen eine Bisswunde zu. Beide Männer erlitten bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen. Der 34-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ob an der Auseinandersetzung noch mehrere Personen beteiligt waren, ist Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Ludwigsburg sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

