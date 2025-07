Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Haus in Alfeld durch Brand zerstört

Hildesheim (ots)

ALFELD - (jpm) Am Sonntagmorgen, 27.07.2025, wurde ein Haus in der Alfelder Innenstadt durch einen Brand zerstört.

Nach vorliegenden Erkenntnissen wurden Feuerwehr und Polizei gegen 07:15 Uhr von Zeugen alarmiert. Als die Kräfte nur kurz darauf am Brandort in der Kalandstraße eintrafen, stand das betroffene Hinterhaus bereits in Vollbrand.

Die Löscharbeiten zogen sich anschließend bis in die Abendstunden. Eine Person musste wegen des Verdachts auf Rauchgasintoxikation in einem Krankenhaus behandelt werden, konnte dieses aber mittlerweile wieder verlassen.

Der entstandene Schaden wurde vorerst auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt. Eine genaue Summe ist derzeit nicht bekannt.

Die Polizei hatte den Brandort beschlagnahmt und Ermittlungen zur Ursache des Feuers eingeleitet, die am heutigen Morgen von Brandermittlern des 1. Fachkommissariats übernommen wurden und weiter andauern.

Im Laufe des heutigen Tages musste das Haus abgerissen werden, da es einsturzgefährdet war und in diesem Zusammenhang eine Gefahr für ein daneben befindliches Gebäude bestand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell