Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schneller Erfolg - Autobahnpolizei klärt Verkehrsunfallflucht auf Vom Notruf bis zum Geständnis in 58 Minuten.

Hildesheim (ots)

(fau) Am 27.07.2025 wird der Autobahnpolizei Hildesheim eine Gefahrenstelle im Autobahndreieck Salzgitter auf der BAB 7 gemeldet. Vor Ort stellen die Beamten schnell fest, dass es sich um eine Verkehrsunfallflucht handelt. Neben der Unfallaufnahme vor Ort, der Spurensicherung und der Beseitigung der Baken und der Verunreinigung auf der Fahrbahn hatten die Beamten vor Ort ein leichtes Spiel. Der flüchtige Unfallverursacher beschädigte sein Fahrzeug und verlor sein vorderes Kennzeichen am Unfallort. Zwischenzeitliche Ermittlungen ergaben, dass der vermutliche Unfallverursacher sein Kennzeichen bei der Polizei in Hildesheim als Verlustig gemeldet hatte. Die Wohnanschrift des möglichen Verursachers, ein 18-Jähriger Hildesheimer, wurde in Hildesheim aufgesucht. Das Fahrzeug befand sich im öffentlichen Verkehrsraum. Dem geschulten Auge der Beamten der Autobahnpolizei fielen sofort die Unfallbeschädigungen am Fahrzeug auf. Diese korrespondierten mit den Unfallschäden und den Trümmerteilen auf der Autobahn. Der Unfallverursacher wurde mit dem Sachverhalt konfrontiert und war schnell geständig. Seinen Führerschein, welchen er erst seit wenigen Wochen besaß, übergab er freiwillig den Beamten der Autobahnpolizei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell