POL-HI: Erneut Einbruch in eine Schule in Bad Salzdetfurth - Polizei sucht abermals nach möglichen Zeugen

Hildesheim (ots) - Alfeld (geb). Am 26.07.2025 gegen 17:30 Uhr geriet eine Ballenpresse zwischen Föhrste und Wispenstein in Brand. Das Feuer griff auf die bewirtschaftete landwirtschaftliche Fläche über. Hierdurch wurden zehn Rundballen zerstört und die freiwilligen Feuerwehren löschten eine Fläche von ein bis zwei Hektar. An der Ballenpresse entstand Sachschaden. Die Brandursache ist derzeit unklar. Rückfragen ...

