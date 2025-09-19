Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: Pkw erfasst Fußgängerin und flüchtet anschließend - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die Ermittlungen zu einem Vorfall übernommen, der sich am Donnerstag (18.09.2025) gegen 20:50 Uhr in der Hindenburgstraße in Murr ereignete. Eine 21 Jahre alte Frau stieg zunächst an der Haltestelle "Ortsmitte" aus einem Linienbus der Linie 406 aus. Sie lief zur dortigen Fußgängerampel und habe bei Grünlicht die Hindenburgstraße überquert. Ein noch unbekannter Pkw-Lenker, der an der roten Ampel gestanden haben soll, sei plötzlich losgefahren und habe die Fußgängerin mit dem Außenspiegel seines Fahrzeugs touchiert. Im Anschluss habe er den noch wartenden Linienbus überholt und sei davongefahren. Die Fußgängerin erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Gemäß den ersten Ermittlungen könnte es sich bei dem beteiligten Pkw um einen blauen Kleinwagen handeln. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell