PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: Pkw erfasst Fußgängerin und flüchtet anschließend - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die Ermittlungen zu einem Vorfall übernommen, der sich am Donnerstag (18.09.2025) gegen 20:50 Uhr in der Hindenburgstraße in Murr ereignete. Eine 21 Jahre alte Frau stieg zunächst an der Haltestelle "Ortsmitte" aus einem Linienbus der Linie 406 aus. Sie lief zur dortigen Fußgängerampel und habe bei Grünlicht die Hindenburgstraße überquert. Ein noch unbekannter Pkw-Lenker, der an der roten Ampel gestanden haben soll, sei plötzlich losgefahren und habe die Fußgängerin mit dem Außenspiegel seines Fahrzeugs touchiert. Im Anschluss habe er den noch wartenden Linienbus überholt und sei davongefahren. Die Fußgängerin erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Gemäß den ersten Ermittlungen könnte es sich bei dem beteiligten Pkw um einen blauen Kleinwagen handeln. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 11:41

    POL-LB: Böblingen: 41-jähriger Exhibitionist am Bahnhof Goldberg aufgetreten

    Ludwigsburg (ots) - Eine 22-jährige Frau wurde am Donnerstagabend (18.09.2025) gegen 21:15 Uhr in Böblingen am Bahnhof Goldberg von einem 41-jährigen Exhibitionisten belästigt. Dieser entblößte sich vor der am Bahnsteig wartenden jungen Frau und führte sexuelle Handlungen an sich selbst aus. Die hinzugezogene Streifenwagenbesatzung konnte den Tatverdächtigen ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 10:29

    POL-LB: Böblingen: 16-Jähriger bei Verkehrsunfall in der Freiburger Allee schwer verletzt

    Ludwigsburg (ots) - Der 16-jährige Fahrer eines e-Scooters wurde am Donnerstag (18.09.2025) mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er sich bei einem Verkehrsunfall in der Freiburger Allee in Böblingen schwere Verletzungen zugezogen hatte. Der Jugendliche war dort gegen 14:45 Uhr auf dem e-Scooter in Richtung des Kreisverkehrs ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren