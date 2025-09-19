Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Sindelfingen: Vollsperrung der Autobahn nach Unfall mit mehreren Fahrzeugen und Verletzten - Erstmeldung

Ludwigsburg (ots)

Auf der Bundesautobahn (BAB) 81 hat sich gegen 13:00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Böblingen/Sindelfingen und Böblingen-Hulb (Fahrtrichtung Singen) ein Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen ereignet, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Die BAB 81 ist derzeit im Bereich der Unfallstelle in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Der Rettungsdienst ist mit mehreren Rettungswagen sowie einem Rettungshubschrauber vor Ort im Einsatz. Eine örtliche Umleitung wurde von Einsatzkräften der Polizei eingerichtet. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell