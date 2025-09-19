POL-LB: BAB 81
Sindelfingen: Vollsperrung der Autobahn nach Unfall mit mehreren Fahrzeugen und Verletzten - Erstmeldung
Ludwigsburg (ots)
Auf der Bundesautobahn (BAB) 81 hat sich gegen 13:00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Böblingen/Sindelfingen und Böblingen-Hulb (Fahrtrichtung Singen) ein Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen ereignet, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Die BAB 81 ist derzeit im Bereich der Unfallstelle in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Der Rettungsdienst ist mit mehreren Rettungswagen sowie einem Rettungshubschrauber vor Ort im Einsatz. Eine örtliche Umleitung wurde von Einsatzkräften der Polizei eingerichtet. Es wird nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell