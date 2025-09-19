Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt-Merklingen: Einbruch in Gaststätte

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich am Freitag (19.09.2025) zwischen 04:20 Uhr und 08:00 Uhr widerrechtlich Zutritt in eine Gaststätte in der Vorderen Straße in Merklingen. Die Unbekannten entwendeten aus der Kasse Bargeld in vierstelliger Höhe. Weiter brachen sie zwei Spielautomaten auf und entwendeten Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Weil der Stadt bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter Tel. 07033 5277-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

