POL-UL: (GP) Eislingen - Rotlicht missachtet
Am Sonntag fuhr ein 32-Jähriger in Eislingen wohl bei Rot über die Ampel und verursachte einen Unfall.
Ulm (ots)
Der 32-jährige Ford-Fahrer fuhr gegen 9 Uhr auf der Westtangente in Richtung B10. An der Kreuzung zur Ulmer Straße fuhr der Fahrer wohl bei Rot über die Kreuzung. Ein 41-Jähriger Ford-Fahrer kam von rechts und hatte Vorfahrt. Es kam zum Unfall. Der 32-Jährige verletzte sich beim Unfall leicht. Der Ford des 41-Jährigen war nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppdienst barg das Auto. Das Polizeirevier Eislingen schätzt dem Gesamtschaden auf 11.000 Euro.
