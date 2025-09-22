Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Kuchen - Mann mit Flasche geschlagen

Am Freitagabend wurde ein 64-Jähriger mit einer Flasche attackiert.

Der 64-Jährige ging gegen 20.30 Uhr in seine Wohnung in der Bahnhofsstraße. Im Hausflur konnte er bereits eine ihm unbekannte Person feststellen. Als er in seine Wohnung im 1. Stock gehen wollte, schlug der Mann ihn mit einer Bierflasche von hinten gegen den Kopf und entriss ihm seine Tasche. In dieser befand sich Bargeld und ein Samsung Galaxy S9. Der Täter flüchtete. In einer sofort eingeleiteten Fahndung, konnte der 42-jährige Tatverdächtige unweit des Tatorts in einer Bar festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 42-Jährige wieder auf freien Fuß entlassen. Der 63-Jährige wurde durch den Schlag leicht verletzt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

