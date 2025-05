Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeieinsatz in Rehna

Gadebusch (ots)

Am heutigen Sonntag kam es in der Ortslage Rehna zu einem größeren Polizeieinsatz. Gegen 12:00 Uhr erhielt die Polizei die Information, dass ein Mieter in seiner Wohnung in der Mühlenstraße randaliert. Erste Funkwagen am Einsatzort konnten die männliche Person in der Wohnung feststellen. Sämtliche Versuche einer mündlichen Kontaktaufnahme zu dem Mann blieben erfolglos. Jedoch konnten die Polizisten vor Ort immer wieder sehen, dass der Mann in seiner Wohnung randalierte. Da ein hohes Gefahrenpotential für den Mann selbst als auch für unbeteiligte Dritte bei einem Verlassen der Wohnung angenommen werden musste, wurde der Bereich abgesperrt. Zur weiteren Einsatzunterstützung wurden Kräfte des Spezialeinsatzkommandos und der Verhandlungsgruppe M-V angefordert. Gegen 14:35 Uhr kam der Mann eigenständig aus der Wohnung und konnte von Einsatzkräften gesichert werden. Nach Abschluss einer medizinischen Begutachtung durch einen Notarzt brachte eine Rettungswagenbesatzung mit polizeilicher Begleitung den 34-jährigen Mann ins Klinikum nach Wismar. Der Polizeieinsatz war um 15:15 Uhr beendet. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell