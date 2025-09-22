Polizeipräsidium Ulm

Viele viel zu schnell

Rund 1.500 Fahrende müssen mit Verwarnungen und Anzeigen rechnen. Sie waren in den vergangenen Tagen auf der B30 bei Warthausen zu schnell unterwegs.

Zwischen dem 12.09.2025 und dem 22.09.2025 führte die Polizei mit der mobilen Geschwindigkeitsmessanlage, dem Enforcement Trailer, auf der B30 auf Höhe von Warthausen Geschwindigkeitsmessungen durch. Dort beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 120 km/h. Insgesamt wurden 96.584 Fahrzeuge gemessen. Davon hielten sich 1.543 nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit, davon 280 LKW. So wurden 1.352 Verwarnungen eingeleitet und 172 müssen mit Ordnungswidrigkeitenanzeigen rechnen. Darunter befinden sich auch 19 Schnellfahrer, die nun Fahrverbote erwarten. Das schnellste Fahrzeug war mit 213 km/h unterwegs.

Ausführliche Informationen zu den Gefahren durch schnelles Fahren gibt eine Broschüre des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg, die im Internet unter www.statistik-bw.de bestellt oder heruntergeladen werden kann. Tipps gibt auch die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

