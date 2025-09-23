PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Einbruch in Schule
In der Nacht auf Montag stahlen Einbrecher aus einer Schule in Uhingen mehrere Tablets.

Ulm (ots)

Zwischen 22.30 Uhr und 7 Uhr begaben sich Einbrecher auf das Schulgelände in der Alte Holzhäuser Straße. Dort öffneten sie eine Fluchttür und gelangten so auf das Dach der Schule. Anschließend warfen die Unbekannten mit einem Stein ein Fenster ein. So gelangten sie in das Gebäude. Im Inneren hebelten sie mit einem Werkzeug eine Tür zu den Büros auf. Aus einem der Büroräume stahlen sie mehrere Tablets. Die Polizei Uhingen (Tel. 07161/93810) sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

