Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Wildunfall bringt Motorrad zu Fall

Uchte (ots)

(Kun) Am 25.05.2025 um 22:06 Uhr brachte ein Wildwechsel in Uchte auf der Straße Woltringhausen Höhe Hausnummer 110 einen 16-jährigen Motorradfahrer aus Uchte zu Fall. Der Motorradfahrer verletzte sich bei dem Sturz leicht und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Das Reh verendete vor Ort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell