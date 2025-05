Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Bückeburg (ots)

(Kun) Die Polizei sucht Zeugen und Hinweisgeber zu einer Verkehrsunfallflucht in der Schillerstraße Höhe Hausnummer 16 in Bückeburg. In dem Zeitraum von Samstag, den 24.05.25 16:00 Uhr bis Sonntag, den 25.05.2025 11:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer das ordnungsgemäß abgeparkte Fahrzeug, ein Renault Twingo, einer 26 -jährigen Mindenerin. Der Verursacher, Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Bückeburg unter 05722/28940 zu melden.

