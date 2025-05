Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Diebstahl einer Grableuchte

Stadthagen (ots)

(KER)Tatort ist der St. Martini-Friedhof in 31655 Stadthagen. Tatzeit Samstag den 10.05.2025/15:00 Uhr bis Sonntag den 11.05.2025/ 18:00 Uhr. Unbekannte Täter entwendeten von einem Grab auf dem St. Martini Friedhof in Stadthagen eine Grableuchte mit Marmorsockel. Die Leuchte ist aus Edelstahl und weist in etwa die Maße 12x12cm auf. Die Höhe beträgt ca. 23 cm. Der Sockel weist etwa die Maße 17x17x4 cm auf. Sockel und Leuchte sind fest miteinander verbunden. Ist/sind auf dem Friedhof oder in der Umgebung eine Person/Personen aufgefallen die in Besitz einer solchen Grablaterne waren? Sachdienliche Hinweise geben sie bitte an das Polizeikommissariat oder jede andere Polizeidienststelle.

