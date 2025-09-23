Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Am Zebrastreifen erfasst

Am Montag kollidierte ein Autofahrer in Eislingen mit einer Fußgängerin.

Ulm (ots)

Kurz nach 10 Uhr befuhr ein 71-Jähriger den Kreisverkehr Stuttgarter Straße / Ulmer Straße. Eine Jugendliche überquerte den dortigen Zebrastreifen über die Ulmer Straße. Der Senior übersah wohl beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr die 15-Jährige und erfasste sie mit dem Auto. Durch die Kollision stürzte die Fußgängerin auf die Straße. Zeugen beobachteten den Unfall und kümmerten sich umgehend um die Jugendliche. Die hatte Glück und kam wohl mit dem Schrecken und leichten Prellungen davon. Die Polizei Eislingen hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Der Toyota blieb unbeschädigt.

Die Polizei mahnt, am Zebrastreifen immer höchste Aufmerksamkeit zu haben. Als Autofahrer wie als Fußgänger. Nur so lassen sich schwere Unfälle vermeiden.

