POL-HI: Zeugenaufruf nach Diebstahl mehrerer E-Scooter am Bahnhof in Elze

Hildesheim (ots)

(sud) Am Montag (08.09.2025) kam es in dem Zeitraum zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr am Bahnhof in 31008 Elze zu einem Diebstahl von mindestens vier E-Scootern, die unter dem dortigen Fahrrad-Carport abgestellt waren. Durch einen bislang namentlich nicht bekannten Zeugen wurde beobachtet, wie zwei bislang unbekannte Täter die E-Scooter unter ihren Armen weggetragen haben und anschließend fußläufig in Richtung der Bahnhofstraße geflüchtet seien. Der Zeuge, der die Tat beobachtet hat und mögliche weitere Geschädigte sowie Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068/93380 bei der Polizei in Elze zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Elze

Telefon: 05068 / 9338-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

  • 09.09.2025 – 03:18

    POL-HI: Warnung vor unseriösen/falschen Schrottsammlern im Bereich Elze

    Hildesheim (ots) - (sud) Am Montagvormittag (08.09.25) klingelte ein vermeintlicher Schrottsammler an der Haustür einer 76-jährigen Wülfingerin. Die Frau ließ den unbekannten Mann in ihr Haus und führte diesen durch ihre Wohnung. Als der Mann jedoch nicht wie abgesprochen zur Abholung der vereinbarten Gegenstände zurückkehrte, wurde die Frau misstrauisch und ...

  • 08.09.2025 – 22:52

    POL-HI: Zeugenaufruf nach Einbruch in Bad Salzdetfurth

    Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH (erb). In der Zeit vom 07.09.2025, 18:00 Uhr, und dem 08.09.2025, 14:15 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein teils auch gewerblich genutztes Wohnhaus im Salzbergweg in 31162 Bad Salzdetfurth. Vorliegenden Erkenntnissen zufolge hebelte die bislang unbekannte Täterschaft die Eingangstür des Hauses auf und durchwühlte diverse Wohn- und Geschäftsräume. Angaben zu etwaigem Diebesgut ...

