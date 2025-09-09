Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Diebstahl mehrerer E-Scooter am Bahnhof in Elze

Hildesheim (ots)

(sud) Am Montag (08.09.2025) kam es in dem Zeitraum zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr am Bahnhof in 31008 Elze zu einem Diebstahl von mindestens vier E-Scootern, die unter dem dortigen Fahrrad-Carport abgestellt waren. Durch einen bislang namentlich nicht bekannten Zeugen wurde beobachtet, wie zwei bislang unbekannte Täter die E-Scooter unter ihren Armen weggetragen haben und anschließend fußläufig in Richtung der Bahnhofstraße geflüchtet seien. Der Zeuge, der die Tat beobachtet hat und mögliche weitere Geschädigte sowie Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068/93380 bei der Polizei in Elze zu melden.

