POL-UL: (BC) Biberach - Feuer in Firma

Am Montag geriet ein Prüfstand bei einer Firma in Biberach in Brand.

Gegen 16.30 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Brand in die Ernst-Ottenbacher-Straße aus. Dort geriet wohl die Verkabelung an einem Motorenprüffeld in Brand. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnten die Arbeiter die Flammen mittels CO2-Feuerlöscher löschen. Die Feuerwehr führte noch eine Brandnachschau durch und gab den Brandort wenig später wieder frei. Verletzt wurde niemand. Vermutlich war ein technischer Defekt ursächlich für das Feuer. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Biberach war mit 22 Einsatzkräften vor Ort.

