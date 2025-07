Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pkw beschädigt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Uhlandstraße;

Tatzeit: 30.07.2025, zwischen 01.00 Uhr und 03.00 Uhr;

Einen silbernen Mercedes mutwillig beschädigt hat ein bislang Unbekannter in Bocholt. Das Fahrzeug stand in der Nacht zu Mittwoch auf einem Parkplatz an der Uhlandstraße. Dort zerkratzte der Täter das Fahrzeug an der Kofferraumklappe und am Tankdeckel. Zudem konnte eine Beule an der linken Fahrzeugseite festgestellt werden und es wurde mit einer unbekannten Flüssigkeit beschmiert. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.(ts)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell