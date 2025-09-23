Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streit an der Haustür

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Eine bisher noch unbekannte Frau erbat Montagvormittag mittels Klingeln Einlass zu einem Mehrfamilienhaus in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Das Begehr wurde vorerst negiert. Als ein Anwohner das Haus verlassen wollte, versuchte die frau durch die geöffnete Tür zu gehen. Der Mann unterband dies und entgegnete der Frau, dass sie bis zur ordnungsgemäßen Türöffnung der betreffenden Hausbewohner warten solle. Dies brachte die Frau derart in Rage, dass sie den 79-Jährigen stieß und dieser daraufhin zu Boden fiel. Dabei verletzte er sich leicht. Auch bedrohte die Frau den Mann verbal, steig dann aber in ihren Pkw und fuhr davon. Den Hinweisen wird nun im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen nachgegangen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell