LPI-J: Auf Krad aufgefahren
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Hermsdorf: Ein 17-Jähriger befuhr am Montagmorgen mit seiner Aprilia die Geraer Straße. Auf Höhe der Lahnsteiner Straße musste der Kradfahrer verkehrsbedingt halten. dies bemerkte ein dahinterfahrender 40-Jähriger ins einem Pkw BMW zu spät, sodass er auf das Krad auffuhr. Dadurch kam der 17-Jährige Zu Fall. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. Der Kradfahrer erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen.
