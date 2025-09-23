PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auf Krad aufgefahren

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Ein 17-Jähriger befuhr am Montagmorgen mit seiner Aprilia die Geraer Straße. Auf Höhe der Lahnsteiner Straße musste der Kradfahrer verkehrsbedingt halten. dies bemerkte ein dahinterfahrender 40-Jähriger ins einem Pkw BMW zu spät, sodass er auf das Krad auffuhr. Dadurch kam der 17-Jährige Zu Fall. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. Der Kradfahrer erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

