LPI-J: Junge Frau läuft in Tram
Jena (ots)
Montagnachmittag lief eine 21-Jährige die Rudolf-Breitscheid-Straße entlang und querte die Erlanger Allee in Richtung der Tramhaltestelle Schlegelstraße. Hierbei missachtete die Frau sowohl das Rotlicht der Fußgängerampel sowie das gelbe Blinklicht der Straßenbahnanlage. In diesem Moment fuhr eine Tram aus Richtung Klinikum stadtauswärts und fährt in die Straßenbahnhaltestelle Schlegelstraße ein. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung des Tramfahrers konnte eine Kollision nicht mehr verhindert werden. Fortfolgend wurde Frau auf den Gehweg geschleudert und schwer verletzt. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden.
