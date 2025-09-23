LPI-J: Vandalismus im Botanischen Garten
Jena (ots)
Wie am Montagvormittag konstatiert werden musste, trieben Unbekannte im botanischen Garten ihr Unwesen. In der Nacht vom Samstag auf den Sonntag bereits betraten der oder die Unbekannten das Gelände zur Schließzeit. Hier begaben sie sich zu einem Gewächshaus und brachten auf ca. 12 x 2,5 Meter ein Graffito in roter, schwarzer und weißer Lackfarbe an. Hierbei sprühten die Schmierfinke die Buchstaben "HSR HDR" auf die Scheiben. Dabei zertrampelten sie überdies noch mehrere Bodenpflanzen. Der Sachschaden wird auf gut 10.000,- Euro geschätzt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.
