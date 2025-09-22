Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermeintlicher Einbrecher entpuppt sich als Wohnungsinhaber

Weimar (ots)

Am Sonntagvormittag beobachteten Anwohner in Buttelstedt, wie eine männliche Person versuchte über ein Fenster in eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses zu gelangen. Der 40-Jährige konnte vor Ort angetroffen werden. Es handelte sich um den Mieter der Wohnung. Er hatte seinen Wohnungsschlüssel verloren und versuchte nun mit einer Eisenstange ein Fenster aufzuhebeln um in seine Wohnung zu gelangen. Dies misslang allerdings. Es entstand Sachschaden am Fensterrahmen in Höhe von 500 Euro.

