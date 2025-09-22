Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Übermüdet in Straßengraben gefahren

Weimar (ots)

Sonntagmorgen befuhr ein 18-jähriger VW-Fahrer die B85, aus Richtung Blankenhain kommend, in Fahrtrichtung Lengefeld. Kurz nach dem Ortseingang Blankenhain kam der Mann vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Grabenbrücke. Der Blankenhainer wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl die Brücke als auch der Pkw wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 20.000 Euro.

