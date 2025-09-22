LPI-J: Schmierereien am Schießplatz

Jena (ots) - Sonntagvormittag befuhr ein 41-Jähriger mit seinem Pkw VW den Spitzweidenweg. Hier erblickte dieser eine freie Parktasche und startete das Einparkmanöver. Beim Lenken kam er hierbei in den Gegenverkehr. In diesem Moment befuhr ein 61-Jähriger mit seinem Krad Kawasaki den Spitzweidenweg in entgegengesetzte Richtung. Durch das Fahrmanöver kam es zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Krad, woraufhin der ...

mehr