LPI-J: Schmierereien am Schießplatz
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Camburg: Wie am Sonntagmittag festgestellt wurde, beschmierten Unbekannte die Stufen der Fußgängerbrücke im Bereich des Schießplatzes. Durch den oder die Täter wurden die Farben blau, gelb und weiß angebracht, welche einen Bezug zu einem Jenaer Fußballverein erkennen lassen. Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden.
