Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsdelikte unter Drogeneinfluss

Jena (ots)

Sonntagmittag befuhr ein 22-Jähriger mit seinem Pkw Skoda den Musäusring. Während der Fahrt kommt er in den Gegenverkehr, sodass ein entgegenkommender 70-Jähriger seinen VW bis zum Stillstand abbremsen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Der 22-jährige indes setzte seine Fahrt fort und touchierte hierbei einen geparkten Pkw Peugeot. Auch hier verlässt der Fahrer pflichtwidrig den Ort, konnte aber durch die eingesetzten Beamten in der Nähe gestellt werden. Bei der Sachverhaltsklärung kam ans Licht, dass der junge Fahrer vor Fahrtantritt berauschende Mittel konsumierte. Es folgten die Unterbindung der Weiterfahrt, eine Blutentnahme sowie die Fertigung der entsprechenden Anzeigen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

