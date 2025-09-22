PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bei Parkmanöver Motorrad touchiert

Jena (ots)

Sonntagvormittag befuhr ein 41-Jähriger mit seinem Pkw VW den Spitzweidenweg. Hier erblickte dieser eine freie Parktasche und startete das Einparkmanöver. Beim Lenken kam er hierbei in den Gegenverkehr. In diesem Moment befuhr ein 61-Jähriger mit seinem Krad Kawasaki den Spitzweidenweg in entgegengesetzte Richtung. Durch das Fahrmanöver kam es zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Krad, woraufhin der 61-Jährige zu Fall kam. Er zog sich schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Straße war für knapp 45 Minuten voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 21.09.2025 – 14:59

    LPI-J: Alleinbeteiligter Verkehrsunfall auf der B 85 - 18-jähriger verletzt

    Weimar (ots) - Am frühen Sonntagmorgen wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall auf der B 85 zwischen Blankenhain und Lengefeld informiert. Ein 18-jähriger Fahrzeugführer kam aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine kleine Betonbrücke. Durch den Aufprall wurde der Fahrer verletzt und musste mit Verdacht auf eine ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 14:58

    LPI-J: Hund läuft auf Fahrbahn - Mopedfahrerin bei Zusammenstoß leicht verletzt

    Weimar (ots) - Am Freitagabend kam es in der Belvederer Allee in Weimar zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Mopedfahrerin und einem Hund, der zuvor von seinem Herrchen entwichen war. Bei Dunkelheit lief der Hund auf die Fahrbahn. Die herannahende Mopedfahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, prallte in der Folge mit dem Vorderrad gegen eine ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 14:57

    LPI-J: 17-jähriger unter Alkohol- und Drogeneinfluss und ohne Begleitperson am Steuer

    Weimar (ots) - Das begleitende Fahren ab 17 Jahren ist ein sinnvolles Instrument, um jungen Fahranfängern frühzeitig Fahrpraxis unter kontrollierten Bedingungen zu ermöglichen. Ein 17-jähriger ignorierte jedoch gleich mehrere gesetzliche Vorgaben: In der Nacht von Freitag auf Samstag kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Weimar in der Steubenstraße den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren