Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bei Parkmanöver Motorrad touchiert

Jena (ots)

Sonntagvormittag befuhr ein 41-Jähriger mit seinem Pkw VW den Spitzweidenweg. Hier erblickte dieser eine freie Parktasche und startete das Einparkmanöver. Beim Lenken kam er hierbei in den Gegenverkehr. In diesem Moment befuhr ein 61-Jähriger mit seinem Krad Kawasaki den Spitzweidenweg in entgegengesetzte Richtung. Durch das Fahrmanöver kam es zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Krad, woraufhin der 61-Jährige zu Fall kam. Er zog sich schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Straße war für knapp 45 Minuten voll gesperrt.

