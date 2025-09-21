PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alleinbeteiligter Verkehrsunfall auf der B 85 - 18-jähriger verletzt

Weimar (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall auf der B 85 zwischen Blankenhain und Lengefeld informiert. Ein 18-jähriger Fahrzeugführer kam aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine kleine Betonbrücke. Durch den Aufprall wurde der Fahrer verletzt und musste mit Verdacht auf eine Knochenfraktur zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache wurden aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

