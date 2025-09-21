LPI-J: Alleinbeteiligter Verkehrsunfall auf der B 85 - 18-jähriger verletzt
Weimar (ots)
Am frühen Sonntagmorgen wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall auf der B 85 zwischen Blankenhain und Lengefeld informiert. Ein 18-jähriger Fahrzeugführer kam aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine kleine Betonbrücke. Durch den Aufprall wurde der Fahrer verletzt und musste mit Verdacht auf eine Knochenfraktur zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache wurden aufgenommen.
